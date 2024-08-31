KPSS önlisans tarihleri adaylar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. 2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak "ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi" belli oldu. Memur olmak isteyen ancak önlisans mezunu olan adaylar aramalarını hızlandırdı. Peki, KPSS önlisans 2024 ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?