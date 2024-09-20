KPSS önlisans sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM 2024 KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS Ön Lisans) 1 Eylül Pazar günü düzenlenmişti. ÖSYM takvimine göre, KPSS ön lisans sınav sonuçları bugün erişime açılacak. Söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin sonuç.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Peki, 2024 KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, ÖSYM KPSS Önlisans sonuçları sorgulama ekranı…
KPSS ön lisans sonuçları açıklandı duyurusu için nefesler tutuldu. 1 Eylül 2024 tarihinde düzenlenen sınava 1 milyondan fazla aday katılım sağlamıştı. Kamuda memur olmak isteyenlerin merakla beklediği sınav sonuçları için belirlenen tarih geldi çattı. Adaylar, puanlarını ÖSYM sonuç sorgulama ekranı sonuç.osym.gov.tr üzerinden görüntüleyebilecek. Bu kapsamda ÖSYM son dakika duyuruları yakın takibe alınmış durumda. Peki, 2024 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta, nasıl öğrenilir?
2024 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre, KPSS Ön lisans sınav sonuçları 20 Eylül 2024 Cuma günü açıklanacak.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
KPSS Ön lisans sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.
Adaylar, sıanv puanlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak görüntüleyebilecek.
KPSS ÖN LİSANS ATAMA PUANLARI
KPSS Ön lisans atama puanları, kadro ve şehirlere göre farklılık gösteriyor.
KPSS tarafından geçtiğimiz yıllarda atama ve yerleştirme puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCHLERİN ALINMASI
Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B grubu kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B grubu kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır.
Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacak.
B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME
Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve adaylara internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir.