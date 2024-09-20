B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCHLERİN ALINMASI

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B grubu kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B grubu kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır.

Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacak.