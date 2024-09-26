Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam KPSS önlisans tercih tarihleri 2024: ÖSYM ile KPSS önlisans tercihi nasıl ve nereden yapılır?

        KPSS önlisans tercih tarihleri 2024: KPSS önlisans tercihi nasıl ve nereden yapılır?

        Kamu kurum ve kuruluşlarda görev almak isteyen vatandaşlar KPSS önlisans tercihlerine odaklandı. ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzu ile kamu kurumlarına yerleştirmeler için tercih süreci başlayacak. Peki ÖSYM ile KPSS önlisans tercihleri ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 09:32 Güncelleme: 26.09.2024 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        KPSS önlisans tercih kılavuzu ile beraber tercih tarihleri gündeme gelecek. 20 Eylül’de erişime açılan KPSS önlisans sonuçlarının ardından KPSS önlisans tercihleri yapılacak. KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacak. Peki KPSS önlisans tercih tarihleri belli mi, tercihler nasıl ve nereden yapılır?

        2

        KPSS ÖNLİSANS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

        KPSS Önlisans tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Tercih kılavuzunun yayınlanması için Lisans, ön lisans ve ortaöğretim lise sınav sonuçlarının açıklanması beklenmektedir.

        Bu sınavın sonuçlarının duyurulmasının ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır.

        KPSS ÖNLİSANS 55,60,65,70,75 ve 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

        KPSS Ön lisans atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.

        3

        KPSS ÖNLİSANS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        KPSS önlisans tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

        Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

        4

        ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        Trump'tan İran'a: "Ülkenizi yerle bir ederiz derdim"
        Trump'tan İran'a: "Ülkenizi yerle bir ederiz derdim"
        "Birimiz hurdalığa, birimiz mezara!" Kahreden paylaşım!
        "Birimiz hurdalığa, birimiz mezara!" Kahreden paylaşım!
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Rıdvan Dilmen: Büyük santrfor!
        Rıdvan Dilmen: Büyük santrfor!
        Komşu'ya Aslan pençesi!
        Komşu'ya Aslan pençesi!
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        Dünya'nın geçici süreliğine 'bir tane daha Ay'ı olacak'
        Dünya'nın geçici süreliğine 'bir tane daha Ay'ı olacak'
        Çocuklarda ayna yazısına dikkat!
        Çocuklarda ayna yazısına dikkat!
        2024’te iş değiştirenler dikkat!
        2024’te iş değiştirenler dikkat!
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze çağrısı dünya basınında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze çağrısı dünya basınında
        Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları artıyor
        Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları artıyor
        Göktaşı ve Obruk için sigorta olacak
        Göktaşı ve Obruk için sigorta olacak
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Denize düşen otomobilin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada
        Denize düşen otomobilin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada
        "İkinci Okan Buruk dönemi başladı"
        "İkinci Okan Buruk dönemi başladı"
        "Hedefimiz ilk 8'de yer almak!"
        "Hedefimiz ilk 8'de yer almak!"
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!