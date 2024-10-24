KPSS ortaöğretim atama puanları 2024: KPSS 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla memur olunur mu? KPSS ortaöğretim kaç puanla memur olunur?
KPSS ortaöğretim sonuçlarının ardından gözler atama puanlarına çevrildi. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre sınav sonuçları 4 Ekim günü erişime açıldı. Peki KPSS ortaöğretim atama puanları nasıl? KPSS 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla memur olunur mu?
KPSS ortaöğretim taban puanları 2024 listesi, geçtiğimiz günlerde açıklanan sınav sonuçlarıyla birlikte merak ediliyor. Son olarak ÖSYM tarafından 2024/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yapılan atamalarda ortaöğretim seviyesinde memur alımı gerçekleştirilmişti. 4 Ekim’de açıklanan sınav sonuçlarıyla birlikte adaylar 2 yıl boyunca tercih yapabilecek. Peki KPSS 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla memur olunur mu? KPSS ortaöğretim kaç puanla memur olunur?
KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2024 AÇIKLANDI MI?
ÖSYM tarafından yapılan atamaların en küçük ve en düşük puanları alımlar gerçekleştirildikten sonra açıklanıyor.
Son olarak KPSS 2024/1 Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına ilişkin tavan ve taban puanlar duyurulmuştu.
Yapılacak her atama için kurumların atama, taban ve tavan puanları değişkenlik gösteriyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM PUANIYLA NERELER ALIM YAPIYOR?
KPSS ortaöğretim puanıyla her yıl farklı kurumlar ihtiyaçları doğrultusunda alım yapabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda aşağıdaki kamu kurumları KPSS ortaöğretim puanlarıyla alım gerçekleştirilmişti.
Sağlık Bakanlığı
Millî Eğitim Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı
Millî Savunma Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Orman Genel Müdürlüğü
Jandarma Genel Komutanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü