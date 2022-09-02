KPSS ortaöğretim başvurularının başlamasının ardından başvuru tarihinin ne zaman sona ereceği ve başvuru ücreti memur adayları tarafından araştırılamaya başladı. Kamuda kariyer hedefleyenler, başvuru kılavuzunun yayınlamasının ardından, başvurusunu tamamlayan lise mezunları sınav tarihini beklemeye koyuldu. Peki ÖSYM ile KPSS ortaöğretim başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte KPSS ortaöğretim sınav takvimi...