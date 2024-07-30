KPSS ortaöğretim başvurusu sona eriyor! 2024 KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS ortaöğretim başvuruları bugün sona eriyor. 18- 30 Temmuz tarihleri arasında online platform üzerinden başvurular tamamlanıyor. Henüz başvurusunu yapmamış olan adaylar KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır, KPSS ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte KPSS ortaöğretim başvuru işlemleri
KPSS ortaöğretim başvuruları gündeme geliyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuru neticesinde ortaöğretim başvuruları bugün sona eriyor. Peki KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KPSS Ortaöğretim başvurusu 30 Temmuz tarihinde sona eriyor. Bu akşam saat 23.59'a kadar online platform üzerinden başvuru ücreti ödenerek başvuru kaydı tamamlanabilecek.
30 Temmuz tarihinde başvuru süresi tamamlanacak olan KPSS Ortaöğretim sınavı 15 Eylül saat 10.15'te gerçekleşecek. Sınav 130 dakika sürecek. Sınavın sonuçları ise 4 Ekim tarihinde ilan edilecek.
Sınava başvuruda bulunmak isteyen adayların online platform üzerinden bankaların internet bankacılığı ya da mobil bankacılık hizmetini kullanarak 350 TL ödeme yapılması gerekecek. İsteyenler ÖSYM kartlı ödeme sistemini kullanarak odeme.osym.gov.tr adresine giriş yaparak ödemesini tamamlayabilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Başvuru ücreti de 350 TL. Geç başvurular 6-7 Ağustos tarihlerinde alınacak. Geç başvuru döneminde sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül günü saat 10:15'te gerçekleştirilecek. Sınav 130 dakika sürecek.
Ortaöğretim sonuçları da 4 Ekim'de açıklanacak.