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KPSS Ortaöğretim bekçi alımı puanı kaç?

KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla gözler atama puanlarına çevrildi. Lise mezunu vatandaşlar kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak için sınavda ter döktü. Bekçi olmak isteyen adaylar ise KPSS Ortaöğretim bekçilik atama puanını sorguluyor. İşte 2022 Lise KPSS bekçilik puanı

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  • KPSS Ortaöğretim bekçi alımı puanı: 2022 Lise KPSS bekçilik puanı kaç?

    KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Kasım'da ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla adaylar puanlarını öğrendiler. Bekçi olmak isteyen adaylar ise KPSS bekçi alımı puanını sorguluyorlar. İşte KPSS Ortaöğretim bekçilik puanı...
  • KPSS Ortaöğretim bekçi alımı puanı: 2022 Lise KPSS bekçilik puanı kaç?

    KPSS BEKÇİ PUANI KAÇ? 

    Başvuru şartarı kurumlar tarafından belirleniyor. Ancak KPSS puanı ne kadar yüksek olursa şansınız da o kadar artabilir. Bekçi olmak isteyenlerin KPSS puanından en az 70 puan almış olması gerekir. 
  • KPSS Ortaöğretim bekçi alımı puanı: 2022 Lise KPSS bekçilik puanı kaç?

    KPSS ORTAÖĞRETİM BEKÇİLİK ATAMA PUANLARI 

     

    Kadro Ünvanı

    		 Atama Yılı Aranan Nitelikler Yerleşen En Düşük Taban Puan En Yüksek  Puan
    BEKÇİ 2017/1 1101,2001,7225 9 94,56605 97,33962
    BEKÇİ 2019/2 2001,7225 2 96,55209 96,65219
  • KPSS Ortaöğretim bekçi alımı puanı: 2022 Lise KPSS bekçilik puanı kaç?

    BEKÇİLİK ŞARTLARI

    a)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b)    En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

    c)    En az 167 cm boyunda olmak, 

    d)    Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. 

    e)    Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

    f)    Askerlik ödevini bitirmiş olmak, 

    g)    18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak, 

    h)    Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

    i)    Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

    j)    Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

    k)    Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

    l)    Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

    m)    Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

    n)    Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

    o)    Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

    p)    Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

     

    r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

    s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

    t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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