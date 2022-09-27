KPSS Ortaöğretim sınavına sayılı günler kala çıkmış soru ve cevaplar gündeme geldi. KPSS için en önemli aşmalardan birisi de çıkmış soruları olabildiğince fazla çözmektir. Sınav her ne kadar bilgi gerektirse de bunun yanında hız da önemli. Soruları çok daha hızlı çözmek ve aşina olmak için sınava girmeden önce mutlaka çıkmış sorular çözülmeli. Sınavdan önce kendilerini ölçmek isteyen adaylar KPSS çıkmış soruları araştırmaya başladı. İşte KPSS çıkmış soru ve cevapları...