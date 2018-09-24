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KPSS Ortaöğretim sınav tarihi ne zaman? Sayaç işlemeye başladı! İşte KPSS lise sınavı tarihi

KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. Lise mezunu memur adayları KPSS Ortaöğretim sınavı için gün sayıyor. Peki; KPSS Ortaöğretim - Lise sınavı ne zaman? İşte merakla araştırılan tarih...

24.09.2018 - 12:50 | Güncelleme:

KPSS Ortaöğretim sınavının tarihi, lise mezunu kamu personeli adayları tarfından araştırılıyor. Sınava 1 aydan kısa süre kaldı. Peki; KPSS Ortaöğretim sınav tarihi ne zaman? İşte, KPSS lise sınavı ne zaman saat kaçta yapılacak? İşte cevabı...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim sınavı 7 Ekim 2018 Pazar günü saat 10.15'te adayların katılımıyla gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak. Sınavın cevaplama süresi, 130 dakika olacak.

Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak, cevaplar cevap kâğıtlarına işaretlenecek, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecek. Sınavda adaylar cevaplarını, cevap kâğıdında ilgili alanlara işaretleyecekler. Cevap kâğıdı yerine soru kitapçıklarına yapılan işaretler kesinlikle değerlendirilmeyecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

KPSS Ortaöğretim sınavının gerçekleştirilmesine az bir süre kala, adaylar sınava girecekleri yerleri merak ediyor. ÖSYM'den bu konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak ÖSYM'nin KPSS Ortaöğretim sınav yerlerini önümüzdeki hafta adayların erişimine açması bekleniyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? 

ÖSYM'nin 2018 akademik takvimine göre, 7 Ekim'de gerçekleştirilecek KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları 8 Kasım Perşembe günü açıklanacak. 

KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?

KPSS DHBT sınavı 9 Aralık 2018 Pazar günü adayların katılımıyla gerçekleşecek. KPSS Ortaöğretim sınavından sonra DHBT’ye katılmak isteyen adayların, aynı öğrenim düzeyindeki KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna da katılmaları zorunlu olduğundan, en az 120,00 TL sınav ücreti yatırmaları gerekmektedir. Yatırılacak sınav ücretinin DHBT oturumuna ait olan 60,00 TL’si, 9-17 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak DHBT başvurularında ödenecektir.

Adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Ortaöğretim düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS Ortaöğretim Sınavına başvuru yapmaları ve ilgili sınavın GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR oturumuna katılmaları zorunludur.

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