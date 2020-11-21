KPSS ortaöğretim sınavı yarın düzenlenecek. Koronavirüse yönelik bakanlık tarafından bir dizi yeni önlemler alındı. Sınava girecek olan adayların kafası karıştı. Çünkü sokağa çıkma yasağı olan saatlerde sınav yerine gitmeleri için evden çıkmış olmaları gerekiyor.

KPSS İPTAL EDİLECEK Mİ?

Bu soruya İçişleri Bakanlığı şu yanıtı verdi:

KPSS, Kariyer Mesleklerin Giriş Sınavları, TOEFL, IELTS gibi ülke genelinde düzenlenen sınavlara girecek kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından istisna mıdır?

Genelgemiz ile KPSS ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler ile refakatçilerinin kısıtlamadan muaf oldukları belirlendiğinden bu sınavlara girecek her yaş grubundaki kişiler sokağa çıkma saat kısıtlamasına tabi olmayacaklardır.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI SAAT KAÇTA?

KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım’da yapılacak. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Adaylar, sınav günü saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

Adaylar, ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgesi ile sınava giriş için geçerli kimlik belgesi, salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek sınav salonuna alınacaklar; sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır.