KPSS Ortaöğretim sınavı soruları ve cevapları adaylar tarafından beklenirken, sınavda verdikleri cevaplara göre puanlarını tahmin etmek isteyen adaylar KPSS Ortaöğretim puan hesaplama işlemini yapmaya başladı bile. Peki KPSS Ortaöğretim soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2018 KPSS puan hesaplama nasıl yapılıyor? İşte detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK? 2018

Dün gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavına giren adaylar, sınavdaki durumları hakkında daha çok fikir sahibi olabilmek için KPSS Ortaöğretim soru ve cevaplarının yayınlanmasını bekliyor. KPSS Ortaöğretim soru ve cevapları ile ilgili henüz ÖSYM'den bir açıklama gelmezken, soru ve cevapların bu hafta içinde yayınlanması bekleniyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına giren testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların ASP’leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.