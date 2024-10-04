KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı! ÖSYM 2024 Lise KPSS Ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı
KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı son dakika duyurusu geldi. Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS Ortaöğretim oturumu, 15 Eylül 2024 tarihinde düzenlenmişti. Merakla beklenen KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek. İşte ÖSYM 2024 KPSS Ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı...
Merakla beklenen 2024 KPSS Lise sonuçları erişime açıldı. ÖSYM son dakika duyurusu ile Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı. Kamuda memur olma hayaliyle sınava katılım sağlayan adaylar, sonuç belgelerine sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden erişebilecek. Peki KPSS Ortaöğretim sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ÖSYM ile 2024 Lise KPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı...
2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2024 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı’nın değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''15 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 4 Ekim 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.''
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI
KPSS Ortaöğretim atama puanları, kadro ve şehirlere göre farklılık gösteriyor.
KPSS tarafından geçtiğimiz yıllarda atama ve yerleştirme puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.