5 | 5

KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Dün gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavına giren adaylar, sınavdaki durumları hakkında daha çok fikir sahibi olabilmek için KPSS Ortaöğretim soru ve cevaplarının yayınlanmasını bekliyor. KPSS Ortaöğretim soru ve cevapları ile ilgili henüz ÖSYM'den bir açıklama gelmezken, soru ve cevapların bu hafta içinde yayınlanması bekleniyor.