KPSS Ortaöğretim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından KPSS ortaöğretim tercih tarihleri araştırılmaya başlandı. Lise mezunu adaylar, 2024 KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu ve sınav puanlarına göre tercih listelerini hazırlayacak. Tercih sürecine ilişkin ÖSYM'den gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Öte yandan KPPS P94 puanıyla alım yapan kurumlar merak ediliyor. Peki, ÖSYM KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı? İşte, detaylar…