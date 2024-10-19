KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 Lise KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KPSS Ortaöğretim tercih tarihlerine çevrildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve pozisyonlarının yer aldığı KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu için ÖSYM duyuruları yakın takibe alındı. Memur olmak isteyen lise mezunu adaylar ''KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, ÖSYM Lise KPSS tercih kılavuzu, tarihleri ve sürece ilişkin detaylar…
KPSS Ortaöğretim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından KPSS ortaöğretim tercih tarihleri araştırılmaya başlandı. Lise mezunu adaylar, 2024 KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu ve sınav puanlarına göre tercih listelerini hazırlayacak. Tercih sürecine ilişkin ÖSYM'den gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Öte yandan KPPS P94 puanıyla alım yapan kurumlar merak ediliyor. Peki, ÖSYM KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı? İşte, detaylar…
2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024 KPSS Ortaöğretim tercihlerinin başlayacağı tarih henüz belli olmadı.
KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri kılavuzun yayınlanmasının ardından netlik kazanacak. Konu ile ilgili ÖSYM’den açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
2024 KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Konuya ilişkin ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacak.
ORTAÖĞRETİM KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
KPSS Ortaöğretim tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.
Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM 60, 65, 70, 75 PUAN İLE NEREYE GİRİLİR?
Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı.
KPSS ortaöğretim atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.
KPSS P94 PUANIYLA ALAN KURUMLAR
Üniversiteler
Enstitüler
Bakanlıklar
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türk Dil Kurumu Başkanlığı
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü
Gelir İdaresi Başkanlığı
Sayıştay Başkanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü