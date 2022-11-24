ZABITA MEMURU OLMAK İÇİN KPSS'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKLİ?

KPSS ortaöğretim puanı ile memurluk başvurusu yapacak adayların en az 65 puan almaları gerekmektedir.

Fakat geçtiğimiz dönemlerde 78 puan ile yapılan atama bu dönem 69 puan ile belirlenebilir, bu genel başarı durumuna bağlıdır.