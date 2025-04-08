KPSS takvimi belli oldu! İşte güncel sınav tarihleri
2025 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) takvimi, ÖSYM tarafından yayımlandı. Kamuda görev alma hayali kuran binlerce aday, özellikle bu yıl önlisans ve ortaöğretim düzeyinde sınav düzenlenip düzenlenmeyeceğini merak ediyor. Her yıl lisans mezunlarına yönelik olarak yapılan KPSS, önlisans ve ortaöğretim mezunları için yalnızca çift yıllarda uygulanıyor. Bu nedenle, gözler 2025 sınav takvimine çevrildi. İşte güncel KPSS takvimi...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait KPSS takvimini adayların erişimine açtı. Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen adayların yakından takip ettiği sınav takvimi, bu yıl hangi düzeyde KPSS yapılacağını da netleştirdi. Lisans düzeyindeki sınav her yıl gerçekleşirken, önlisans ve ortaöğretim KPSS yalnızca iki yılda bir düzenleniyor. Peki, KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? KPSS Ortaöğretim ve Önlisans ne zaman? İşte merak edilenler...
KPSS ORTAÖĞRETİM, ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları 2 yılda bir uygulanması sebebiyle bu sene gerçekleştirilmeyecek. KPSS Ön lisans ve Ortaöğretim sınavlarının 2026 yılının sonbaharında düzenlenmesi bekleniyor.
KPSS TAKVİMİ 2025
2025 KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında alınacak, sınav 7 Eylül'de düzenlenecek. Sonuçlar 10 Ekim'de duyurulacak.
KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz günlerinde alınacak, sınav 13 Eylül'de gerçekleşecek ve sonuçlar da 10 Ekim'de açıklanacak.