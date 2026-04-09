Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        KPSS sınav takvimi: 2026 KPSS başvuruları hangi tarihte alınacak, lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT sınavları ne zaman?

        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Devlet kurumlarında memur olmayı hedefleyenler için düzenlenen sınav, bu yıl da dört ayrı oturum şeklinde gerçekleştirilecek. KPSS tarihlerini öğrenmek isteyen adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin 2026 sınav takvimini takip ediyor. Peki, KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak, 2026 KPSS kılavuzu yayımlandı mı? İşte tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2026 - 16:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım başladı. Lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarından oluşan sınav, Eylül ve Ekim aylarında yapılacak. Başvuru tarihlerini kaçırmak istemeyen binlerce aday, 2026 KPSS takvimini yakından takip ediyor. Peki, 2026 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT sınavları ile başvuruları ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte tüm ayrıntılar...

        2

        KPSS LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        2026 KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleşecek.

        Adaylar sınav başvurularını 1 - 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlayacak.

        Alan Bilgisi oturumları 12 - 13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.

        Sınav sonuçları ise 7 Ekim 2026 tarihinde duyurulacak.

        3

        KPSS ÖN LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.

        Başvurular 29 Temmuz -10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

        Sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

        4

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleşecek.

        Başvurular 27 Ağustos – 8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

        Sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde duyurulacak.

        5

        KPSS DHBT SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

        Başvurular 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

        DHBT sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde erişime açılacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
