KPSS sınav takvimi: 2026 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman alınacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Devlet kurumlarında memur olmayı hedefleyenler için düzenlenen sınav, bu yıl da dört ayrı oturum şeklinde gerçekleştirilecek. KPSS tarihlerini öğrenmek isteyen adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin 2026 sınav takvimini takip ediyor. Peki, KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak, 2026 KPSS kılavuzu yayımlandı mı? İşte tüm detaylar haberimizde...
KPSS LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
2026 KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleşecek.
Adaylar sınav başvurularını 1 - 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlayacak.
Alan Bilgisi oturumları 12 - 13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.
Sınav sonuçları ise 7 Ekim 2026 tarihinde duyurulacak.
KPSS ÖN LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.
Başvurular 29 Temmuz -10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.
Sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleşecek.
Başvurular 27 Ağustos – 8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.
Sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde duyurulacak.
KPSS DHBT SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Başvurular 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.
DHBT sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde erişime açılacak.