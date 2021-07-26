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KPSS sınav giriş belgesi açıklandı! 2021 KPSS sınav giriş yerleri sorgulama

KPSS sınav giriş yerleri bugün ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. 1 Ağustos'ta gerçekleşecek olan KPSS sınavı için giriş yerleri sorgulama ekranı haberimizde...

KPSS sınav yerleri belli oldu mu? KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı? 2021 KPSS sınav giriş yerleri sorgula

Kpss sınav yerleri belli oldu. 2021 KPSS sınav giriş belgesi ÖSYM'nin resmi internet sayfasından sorgulanarak öğrenilebilecek. Başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran'da gerçekleşen KPSS 2021 sınav tarihleri merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, ÖSYM sınav takvimi ile KPSS sınavlarının tarihlerini duyurdu. İşte KPSS A grubu ve Öğretmenlik sınav tarihleri...

2021 KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU!

2021 KPSS sınav yerleri belli oldu. Adaylar sınav yerlerini https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden TC Kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek öğrenebilecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

2021 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek ve 130 dakika sürecek.

Eğitim Bilimleri : 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek ve 100 dakika sürecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.152te gerçekleşecek.

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45'te gerçekleşecek.

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