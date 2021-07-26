Kpss sınav yerleri belli oldu. 2021 KPSS sınav giriş belgesi ÖSYM'nin resmi internet sayfasından sorgulanarak öğrenilebilecek. Başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran'da gerçekleşen KPSS 2021 sınav tarihleri merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, ÖSYM sınav takvimi ile KPSS sınavlarının tarihlerini duyurdu. İşte KPSS A grubu ve Öğretmenlik sınav tarihleri...
2021 KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU!
2021 KPSS sınav yerleri belli oldu. Adaylar sınav yerlerini https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden TC Kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek öğrenebilecek.
2021 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?
Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek ve 130 dakika sürecek.
Eğitim Bilimleri : 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek ve 100 dakika sürecek.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.152te gerçekleşecek.
ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45'te gerçekleşecek.
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