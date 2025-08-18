KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte güncel sınav tarihleri
KPSS A Grubu oturumları için geri sayım sürerken, adayların en çok merak ettiği konulardan biri sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağı oldu. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, ÖSYM'den gelecek sınav yerleri duyurusunu beklerken, açıklanacak belgelerle birlikte sınav merkezleri de netleşecek. Peki, 2025 KPSS Lisans sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlanan lisans adaylarının gözü kulağı ÖSYM’den yapılacak açıklamada. 2025 yılında yalnızca lisans düzeyinde oturumların yer aldığı sınav takvimine göre, sınav giriş belgeleri erişime açıldığında adayların sınava girecekleri merkezler de kesinleşmiş olacak. İşte KPSS oturumları hakkında güncel bilgiler...
KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sınav yerleri henüz paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıllar baz alındığında KPSS sınav giriş belgeleri, genellikle sınav tarihinden 7 ile 10 gün öncesinde erişime açılıyor.
KPSS 2025 NE ZAMAN?
2025 KPSS Lisans sınavları 7 Eylül 2025 (Genel Yetenek-Genel Kültür), 13 ve 14 Eylül 2025 tarihlerinde (Alan Bilgisi oturumları) yapılacak. Bu doğrultuda, sınav giriş yerleri büyük olasılıkla Ağustos sonu ile Eylül başı arasında, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce açıklanacaktır. Kesin tarih ve bilgiler için ÖSYM'nin resmi internet sitesini takip etmek önemlidir.