Kamu Personeli Seçme Genel Kültür ve Genel Yetenek Sınavı sonrası adayların KPSS yorumları merak konusu oldu. 7 Eylül'de gerçekleşen KPSS sınavı 120 sorudan oluştu ve adaylara 130 dakika cevaplama süresi verildi. Sınava katılım sağlayanlar testlerin zor mu yoksa kolay mı olduğu konusunda görüşleri sosyal medya üzerinden takip edebiliyor. Peki, KPSS sınavı nasıldı, zor muydu kolay mıydı? KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı nasıldı?
KPSS SINAVI NASILDI? KPSS ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?
İşte sosyal medyadan KPSS aday yorumları:
"KPSS yorumlarını okudukça üzerimdeki stres azalıyor"
"Tarihe çalışan herkes o soruları yapardı kimse zor demesin ben çalışmadım o baska tabi de"
"Yalnız iyi ki matematiği sona bıraktım. Birkaç tane yapıyorum zaten."
"Nevi şahsına münhasır bir sınavdı. "
"Sınav biraz zordu inşallah lgs sınavı ile aynı kaderi yaşattırmazlar"
"Çalışmadığım için çok zordu belki calışsamda zor olacaktı ama gerçekten en zor sinavimdi diyebilirim"
"Nevi şahsına münhasır bi sınavdı cidden"
"Ben hayatimda böyle sorular görmedim tarihimden şüphe duydum"
"Temmuzda girdik ya sınava bu nerden çıktı bir haber vereydiniz kaçırdık mi şimdi sınavı #kpss2025"
"#kpss2025 sorular nasıldı B grubu için fikir olur. Geçmiş olsun"
"Limbik sistem hiçbir yerde yakamı bırakmıyor #kpss2025"
"Nevi Şahsına Münhasır #kpss2025"
"Matematik cok zordu"