Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam KPSS SINAV YORUMLARI: 7 Eylül 2025 Pazar KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte KPSS yorumları

        KPSS sınav yorumları: 7 Eylül Pazar KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı zor muydu, kolay mıydı?

        Kamu Personeli Seçme Genel Kültür ve Genel Yetenek Sınavı sonrası adayların KPSS yorumları merak konusu oldu. 7 Eylül'de gerçekleşen KPSS sınavı 120 sorudan oluştu ve adaylara 130 dakika cevaplama süresi verildi. Sınava katılım sağlayanlar testlerin zor mu yoksa kolay mı olduğu konusunda görüşleri sosyal medya üzerinden takip edebiliyor. Peki, KPSS sınavı nasıldı, zor muydu kolay mıydı? KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı nasıldı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2025 - 14:13 Güncelleme: 07.09.2025 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        KPSS sınav yorumları gelmeye başladı. KPSS Lisans sınavı maratonu bugün düzenlenen oturumlarla başlamış oldu. Kamuda görev almak isteyen adaylar ilk olarak Genel Kültür ve Genel Yetenek Testi'nde ter döktü. Sınav sonrası adaylar sınavın kolaylık ve zorluk derecesini birbiriyle paylaşıyor. Peki KPSS sınav yorumları nasıl? 7 Eylül Pazar KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı zor muydu, kolay mıydı?

        2

        KPSS SINAVI NASILDI? KPSS ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

        İşte sosyal medyadan KPSS aday yorumları:

        "KPSS yorumlarını okudukça üzerimdeki stres azalıyor"

        "Tarihe çalışan herkes o soruları yapardı kimse zor demesin ben çalışmadım o baska tabi de"

        "Yalnız iyi ki matematiği sona bıraktım. Birkaç tane yapıyorum zaten."

        "Nevi şahsına münhasır bir sınavdı. "

        3

        "Sınav biraz zordu inşallah lgs sınavı ile aynı kaderi yaşattırmazlar"

        "Çalışmadığım için çok zordu belki calışsamda zor olacaktı ama gerçekten en zor sinavimdi diyebilirim"

        "Nevi şahsına münhasır bi sınavdı cidden"

        4

        "Ben hayatimda böyle sorular görmedim tarihimden şüphe duydum"

        "Temmuzda girdik ya sınava bu nerden çıktı bir haber vereydiniz kaçırdık mi şimdi sınavı #kpss2025"

        "#kpss2025 sorular nasıldı B grubu için fikir olur. Geçmiş olsun"

        "Limbik sistem hiçbir yerde yakamı bırakmıyor #kpss2025"

        "Nevi Şahsına Münhasır #kpss2025"

        "Matematik cok zordu"

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Manifest grubuna soruşturma açıldı
        Manifest grubuna soruşturma açıldı
        Japonya Başbakanı istifa edecek
        Japonya Başbakanı istifa edecek
        Filenin Sultanları altın madalya için sahnede!
        Filenin Sultanları altın madalya için sahnede!
        Boşanma aşamasındaki eşini ezdi! İstenen ceza
        Boşanma aşamasındaki eşini ezdi! İstenen ceza
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Bizim Çocuklar, İspanya karşısında!
        Bizim Çocuklar, İspanya karşısında!
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        Beşiktaş'ta Carrasco transferi rafa kalktı!
        Beşiktaş'ta Carrasco transferi rafa kalktı!
        Rusya Ukrayna'da ilk kez hükümet binasını hedef aldı
        Rusya Ukrayna'da ilk kez hükümet binasını hedef aldı
        Av yasağı bitti, tezgahlar istavritle doldu
        Av yasağı bitti, tezgahlar istavritle doldu
        Bütün gazeteleri okuması dikkat çekti!
        Bütün gazeteleri okuması dikkat çekti!
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        Bağımlılıklar artıyor
        Bağımlılıklar artıyor
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Osimhen milli takımda sakatlandı!
        Osimhen milli takımda sakatlandı!
        Katil zanlısının babası konuştu
        Katil zanlısının babası konuştu