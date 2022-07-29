KPSS lisans sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS sınav tarihleri ve sınavın kaçta başlayıp biteceği son dönemin en çok araştırılan konuların arasında yer aldı. Bilindiği gibi KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi ile devam edecek. Peki KPSS sınavı ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürüyor? İşte detaylar...