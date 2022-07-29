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KPSS sınavı ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürüyor? 2022 ÖSYM ile KPSS lisans giriş belgesi sorgulama ekranı

KPSS lisans başvurularının 6 Haziran tarihinde sona ermesinin ardından başvurularını tamamlayan memur adayları gözünü sınav tarihlerine çevirdi. KPSS lisans sınavı giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açılmasıyla heyecanlı bekleyiş başlamış oldu. Peki KPSS sınavı ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürüyor? İşte ÖSYM ile KPSS sınav takvimi ve merak edilen soruların yanıtları...

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  • KPSS sınavı ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürüyor? 2022 ÖSYM ile KPSS sınav takvimi ve lisans giriş belgesi sorgulama ekranı

    KPSS lisans sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS sınav tarihleri ve sınavın kaçta başlayıp biteceği  son dönemin en çok araştırılan konuların arasında yer aldı. Bilindiği gibi KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi ile devam edecek. Peki KPSS sınavı ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürüyor? İşte detaylar...
  • KPSS sınavı ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürüyor? 2022 ÖSYM ile KPSS sınav takvimi ve lisans giriş belgesi sorgulama ekranı

    KPSS GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

    31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 21 Temmuz 2022 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

    KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • KPSS sınavı ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürüyor? 2022 ÖSYM ile KPSS sınav takvimi ve lisans giriş belgesi sorgulama ekranı

    KPSS 2022 LİSANS SINAVI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

    ÖSYM resmi internet sitesinde yer alan duyurulara göre, KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı saat 10:15'te başlayacak. 10:00'dan sonra bina ve salonlara aday alınmayacak. Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı 130 dakika sürecek ve sınav 12:25'te sona erecek. Tek oturumda gerçekleşen sınavda adaylara toplam 120 soru sorulacak.
  • KPSS sınavı ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürüyor? 2022 ÖSYM ile KPSS sınav takvimi ve lisans giriş belgesi sorgulama ekranı

    Eğitim Bilimleri sınavı ise saat 14:45'te başlayacak. 14:30'dan sonra yine bina ve salonlara adaylar alınmayacak. Eğitim Bilimleri sınavı 16:25'te sona erecek. Sınavda 80 soru için adaylara 100 dakika süre verilecek.

    Alan bilgisi sınavı ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenirken; DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.
  • KPSS sınavı ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürüyor? 2022 ÖSYM ile KPSS sınav takvimi ve lisans giriş belgesi sorgulama ekranı

    2022 KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    KPSS Önlisans oturumu 2 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos ile 15 Ağustos günleri arasında alınacak.
  • KPSS sınavı ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürüyor? 2022 ÖSYM ile KPSS sınav takvimi ve lisans giriş belgesi sorgulama ekranı

    2022-KPSS ÖN LİSANS

    SINAV TARİHİ: 02.10.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 03.08.2022 - 15.08.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 27.10.2022
  • KPSS sınavı ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürüyor? 2022 ÖSYM ile KPSS sınav takvimi ve lisans giriş belgesi sorgulama ekranı

    2022-KPSS ORTAÖĞRETİM

    SINAV TARİHİ: 06.11.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 01.09.2022 - 13.09.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 01.12.2022
  • KPSS sınavı ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürüyor? 2022 ÖSYM ile KPSS sınav takvimi ve lisans giriş belgesi sorgulama ekranı

    2022-KPSS LİSANS(ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN 

    SINAV TARİHİ: 06.08.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
  • KPSS sınavı ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürüyor? 2022 ÖSYM ile KPSS sınav takvimi ve lisans giriş belgesi sorgulama ekranı

    2022-KPSS LİSANS (ALAN BİLGİSİ) 2. Gün

    SINAV TARİHİ: 07.08.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
  • KPSS sınavı ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürüyor? 2022 ÖSYM ile KPSS sınav takvimi ve lisans giriş belgesi sorgulama ekranı

    2022-KPSS LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT)

    SINAV TARİHİ: 14.08.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
  • KPSS sınavı ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürüyor? 2022 ÖSYM ile KPSS sınav takvimi ve lisans giriş belgesi sorgulama ekranı

    2022-KPSS DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ (DHBT)

    SINAV TARİHİ: 27.11.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 07.10.2022 - 17.10.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 16.12.2022

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