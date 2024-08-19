KPSS sonuçları sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr): ÖSYM ile 2024 Lisans KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen lisans mezunu adaylar, belirlenen tarihlerde GK-GY ve Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT'ye katılım sağlamıştı. ÖSYM takviminde sınav sonuçları açıklanma tarihi bilgisine de yer verilmişti. Bu noktada ''KPSS sonuçları açıklandı mı?'' sorusu yanıt armaya başladı. Sonuç belgelerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişim sağlanacak. Peki, Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT KPSS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, ÖSYM sınav sonucu sorgulama sonuc.osym.gov.tr ekranı…