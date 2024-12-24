KPSS tercih ekranı: KPSS 2024/2 Merkezi atama tercihleri ne zaman bitecek?

KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA TERCİH TARİHLERİ

19 Aralık'ta başlayan KPSS 2024/2 Merkezi Atama tercih süreci 26 Aralık'a kadar devam edecek. Tercih ekranı saat 23.59'a kadar aktif olacak. Bu saatin geçmesi ile ekran kapatılacak.

Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi, https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır.

Tercihler, 30’u geçmemek üzere istek sırasına göre, ilgilenilen kadro ve pozisyonlar için yapılabilecek.

KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

KPSS-2024/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması