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KPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS 2020/2 tercih sonuçları sorgulama

KPSS tercih sonuçları açıklandı. KPSS tercih sonuçları ile ilgili müjdeli haber geldi. Adaylar, KPSS tercih sonuçlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabiliyor. İşte ÖSYM KPSS 2020/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı...

KPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS 2020/2 tercih sonuçları sorgulama

7 Ocak'tan bu yana binlerce aday KPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekliyordu. 1 haftadır "KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye soruluyordu ki ÖSYM son dakika açıklaması yaparak sonuçları duyurdu. ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı...

KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM resmi sitesinden yapılan açıklamada; "KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

30 Aralık 2020 - 07 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Ocak 2021 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

KPSS-2020/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NEDİR?

KPSS Ortaöğretim Sınavı, devlet memur alımı için düzenlenen ve lise mezunlarının girebildiği ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır. Lise mezunları ve üniversite öğrencileri belirli şartları taşımaları durumunda bu sınava girerek, memur alımı için yapılacak yerleştirmeler sonucu memur olarak devlet kadrolarına yerleşir.

KAÇ KİŞİ TERCİH YAPTI?

Toplam 452 bin 180 kişinin tercih işlemini gerçekleştirdiği süreçte, lisans düzeyinde 1.106, ön lisans düzeyinde 476, ortaöğretim düzeyinde ise 95 kişi yerleşti.

EN DÜŞÜK YERLEŞTİRME PUANI KAÇ OLDU?

Ortaöğretim düzeyinde en küçük yerleştirme puanı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - ANKARA - Merkez TEKNİSYEN kadrosuna 72,21153 puanla,

Ön lisans düzeyinde en küçük yerleştirme puanı TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ - SİVAS -Taşra HEMŞİRE kadrosuna 64,44963 puanla,

Lisans düzeyinde en küçük yerleştirme puanı İSPİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - ERZURUM - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ kadrosuna 67,03367 puanla gerçekleşti.

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