KPSS oturumlarının tamamlanmasının ardından tercih işlemleri gündeme geldi. Puanlarına göre tercihlerini belirleyecek olan adaylar için 2. yerleştirme tarihleri belli oldu. İşte "Lisans, önlisans ve ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorularının yanıtları...