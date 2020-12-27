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KPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? - KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS-2020/2 tercihlerine ilişkin arayışlar devam ediyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, binlerce kişiyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Peki merakla araştırılan KPSS-2020/2 tercihleri ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?

KPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? - KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemleri ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı! İşte ayrıntılar...

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini duyurdu.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, KPSS-2020/2 için kurumların yerleştirme taleplerinin Kamu E-uygulama üzerinden elektronik ortamda alındığını belirterek gerekli incelemelerin tamamlanarak tercih kılavuzunda ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderildiğini kaydetti.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 arasında yapılabileceğini bildiren Selçuk, KPSS Merkezi Yerleştirme işlemlerinin "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Bakanlık koordinasyonunda yürütüldüğünü vurguladı.

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