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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS tercihleri ne zaman? ÖSYM KPSS tercih tarihi 2024: KPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

        KPSS tercihleri ne zaman? KPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

        KPSS tercih tarihleri memur olmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. KPSS Lisans tercih kılavuzu ile birlikte tercih süreci bekleniyor. ÖSYM duyurusu ile KPSS tercih süresi başlayacak. Peki KPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2024 - 08:25 Güncelleme: 15.09.2024 - 08:25
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        KPSS tercih tarihleri zaman zaman araştırılıyor. Lisans, önlisans, ortaöğretim mezunu memur adayları bilgi almak adına "KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...

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        KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        KPSS tercih tarihlerine yönelik ÖSYM'den henüz bir takvim paylaşılmadı. Detaylar geldikçe haberimizde olacak.

        Tercih işlemleri, KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

        Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmekte.

        Söz konusu kılavuz henüz yayımlanmadı. Bu kapsamda bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.

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        KPSS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

        2024/2 MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN?

        2024-2 yerleştirme döneminde idareler kadro taleplerini 1 Ekim-15 Kasım 2024 tarihleri arasında iletecek, tercihler ise 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak.

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