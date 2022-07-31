Başvuruları 24 Mayıs ile 6 Haziran tarihleri arasında alınan 2022 KPSS sınavı 31 Temmuz Pazar günü uygulanıyor. Genel Yetenek - Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirilen KPSS sınavına başvuru ve katılım oranı merak ediliyor. 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına toplam 1 milyon 400 bine yakın aday katılım sağlamıştı. Kamuya memur olarak atanmak isteyenlerin gündeminde "Bu yıl KPSS'ye kaç kişi girdi, ne kadar başvuru yapıldı?" sorusu ye alıyor. İşte, 2022 KPSS sınavına başvuran ve katılım sağlayan adayların durumu hakkında merak edilenler...