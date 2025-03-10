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        Haberler Magazin Kral Charles, eşinin mahremiyeti için kesenin ağzını açtı - Magazin haberleri

        Kral Charles, eşinin mahremiyeti için kesenin ağzını açtı

        Kral Charles, eşinin mahremiyetinin korunması adına Wiltshire'daki Raymill Malikânesi'nin yanında düğün mekânı olarak kullanılması planlanan malikâneyi satın aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 22:36 Güncelleme: 10.03.2025 - 22:39
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        Mahremiyetine 3 milyon sterlin
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        Annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümüyle 2022'de İngiltere'nin kralı olan III. Charles, eşi Konsort Kraliçe Camilla'nın mahremiyetini korumak için harekete geçti.

        Konsort Kraliçe Camilla, Wiltshire'daki özel mülkiyeti olan Ray Mill Malikânesi'nin yanındaki malikânenin düğün mekânı olarak kullanılacağını duyan Konsort Kraliçe Camilla, durumu, eşine anlattı.

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        Kral Charles, malikânede sık sık düğün yapılma ihtimalini göz önünde bulundurarak Konsort Kraliçe Camilla'nın mahremiyetinin gizliliğinin riske girecek olmasından endişe etti. Kral Charles, hem Konsort Kraliçe Camilla'nın mahremiyetini koruyacağına, hem de iyi bir yatırım olacağına olan inancıyla özel fonlarını kullanarak komşu malikaneyi satın aldı.

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        #Kral Charles
        #Kraliçe Camilla
        #Raymill Malikanesi
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