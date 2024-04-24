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        Haberler Dünyadan Kral Charles'tan Prenses Kate Middleton'a yeni ünvan - Magazin haberleri

        Kral Charles'tan Prenses Kate Middleton'a yeni ünvan

        Kral Charles, kendisi gibi kanser tedavisi gören gelini Prenses Kate Middleton ile birlikte, eşi Kraliçe Camilla ve oğlu Prens William'a yeni ünvanlar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 17:12 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:37
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        Kral III. Charles, şu sıralar kanserle mücadele eden gelini Prenses Kate Middleton'ı yeni bir ünvanla onurlandırdı.

        Kral, dün kutlanan St George Günü'nde Galler Prensesi'ni 'Onursal Liyakat Nişanı'nın Kraliyet Refakatçisi' olarak atadı.

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        Nişan; sanata, bilime, tıbba ve kamu hizmetine uzun bir süre boyunca yapılan olağanüstü başarıları ve büyük katkıları takdir etmek amacıyla 1917'de Kral V. George tarafından verilmeye başlandı. St. Andrews Üniversitesi'nde Sanat Tarihi bölümünden mezun olan Prenses; Ulusal Portre Galerisi, V&A (Victoria ve Albert Müzesi) ve Kraliyet Fotoğraf Topluluğu da dahil olmak üzere birçok sanat kuruluşunun hamisi durumunda.

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        İngiliz medyası, Prenses Kate'in bu ünvanı alan ilk kraliyet mensubu olduğunu yazdı. Kral, Prenses Kate'e bu onuru, “kendisine duyulan saygıyı” takdir etmek için verdiğini açıkladı.

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        2018'de hayatını kaybeden İngiliz fizikçi Stephen Hawking de Prenses Kate ile aynı ünvana sahipti

        Bu ünvana sahip seçkin grubun içinde; yazar J.K. Rowling, müzisyenler Paul McCartney ve Elton John, oyuncular Dame Maggie Smith ve Ian McKellen da var. Geçmişte ise ünlü fizikçi Stephen Hawking, İngiltere Başbakan Winston Churchill ve Güney Afrika Başpiskoposu Desmond Tutu yer alıyordu.

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        EŞİ VE OĞLUNA DA YENİ ÜNVAN

        Kate Middleton, yeni bir ünvan alan tek kraliyet mensubu olmadı. Kral, eşi Camilla ve oğlu Prens William'ı da yeni ünvanlarla onurlandırdı.

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        Charles, Galler Prensi Prens William'a 'En Saygıdeğer Bath Nişanı'nın Büyük Lideri' ünvanını verdi. Kraliçe Camilla da 'Britanya İmparatorluğu'nun En Mükemmel Nişanı'nın Büyük Lideri ve Büyük Haç Şövalyesi' oldu.

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        KRALİYETİN ZOR DÖNEMİ

        Kraliyet ailesi şu sıralar Prenses Kate ve Kral Charles'ın arka arkaya gelen kanser teşhisleriyle mücadele ettiği zor bir dönemden geçiyor. Prenses, 16 Ocak'ta olduğu planlı karın ameliyatı sonrası kanser teşhisiyle sarsılırken, mart ayında kamuoyuna önleyici kemoterapi gördüğünü açıklamıştı. Prenses, tedavi sürecinde kamu hayatından tamamen uzaklaştı.

        Kral Charles'a da ocak ayında prostat büyümesi nedeniyle tedavi görmesinin ardından kanser teşhisi konduğu öğrenilmişti.

        #Kate Middleton
        #Prenses Kate
        #Prens William
        #Kral Charles
        #Kraliçe Camilla
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