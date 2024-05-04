Kraliyet ailesi, Kraliçe Elizabeth'in hayır kurumlarını devraldı
Kral Charles, Kraliçe Camilla ve Kraliyet ailesi üyeleri, Kraliçe II. Elizabeth'in yüzlerce yardım kuruluşunun hamiliğini devraldı
Kraliçe II. Elizabeth'in birçok hayır kurumunun akıbeti, Eylül 2022'deki ölümünün ardından ortaya çıktı. 3 Mayıs'ta Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth'in resmi olarak desteklediği kuruluşların kraliyet himaye incelemesi hakkında önemli bir güncelleme paylaştı.
Kraliçe II. Elizabeth'in öldüğü sırada hamisi olduğu 492 grubun 376'sının hamiliğinin Kral Charles, Kraliçe Camilla veya kraliyet ailesinin diğer üyeleri tarafından üstleneceği öğrenildi.
"KRAL BİR DİZİ KURULUŞUN HİMAYESİNİ ÜSTLENECEK"
Buckingham Sarayı; "Majesteleri Kral'ın Eylül 2022'deki tahta çıkışının ardından, binden fazla Kraliyet Patronajı ve yardım amaçlı Başkanlıkların büyük bir incelemesi gerçekleştirildi. Majestelerinin taç giyme töreninin birinci yıldönümünü kutlamak için, sonuçlar önümüzdeki hafta ilgili kuruluşlarla paylaşılacak. 6 Mayıs'taki Kral Charles ve Kraliçe Camilla, saltanat değişikliğinden önce sahip oldukları himayelerin çoğunu korumanın yanı sıra, daha önce Kraliçe II. Elizabeth tarafından desteklenen çok çeşitli hayır kurumlarının ve kuruluşların himayesini sürdürmekten memnuniyet duyuyorlar. Kraliyet ailesinin diğer üyeleri de mevcut portföylerine eklemek için daha önce merhum Kraliçe tarafından desteklenen bir dizi kuruluşun himayesini üstlenecek" şeklinde açıklama yaptı.
Kral Charles, merhum annesinin 1952'deki üyeliğinden ölümüne kadar hamiliğini sürdürdüğü Birleşik Krallık'ın en büyük Silahlı Kuvvetler hayır kurumu olan Royal British Legion'ı desteklemeye devam edecek. Charles aynı zamanda Commonwealth ile ilgili iki kuruluşun, Royal Commonwealth Society ve Commonwealth Üniversiteleri Birliği'nin de hamisi olacak.
KRALİÇE CAMİLLA'NIN YENİ GÖREVLERİ
Kral, koruma, kültür ve topluluk desteğine adanmış davaları vurgulayan önceki himayelerini sürdürürken, eşi Camilla, birkaç yeni grubu devralacak. Bu vardiyada Kraliçe Camila, Kraliyet Edebiyat Fonu, Kraliyet Dans Akademisi ve Kraliyet Gönüllü Hizmeti'nin himayesini üstlenecek ve başkan olarak görev yaptıktan sonra yeni göreve başlayacak. Kraliçe aynı zamanda Kadın Enstitüsü'nün Sandringham şubesinin de başkanı olacak ve patron ile başkanın farklı tanımlarının incelenmesi çağrısında bulunacak.
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