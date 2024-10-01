Kral Felipe'nin yeğeni Irene sevgilisiyle görüntülendi
İspanya Kralı Felipe'nin 19 yaşındaki yeğeni Irene Urdangarin, erkek arkadaşıyla birlikte Madrid Safari Parkı'nda görüntülendi. Çiftin birbirlerini öpme anları objektiflere yansıdı
İspanya kralı Felipe'nin ablası Infanta Cristina'nın 19 yaşındaki kızı Irene Urdangarin, erkek arkadaşıyla birlikte Madrid Safari Parkı'nda görüntülendi.
Sevgilisi Juan Urquijo ile otomobilin içinde, etraflarını saran hayvanları seyreden ve onlara yiyecek veren Urdangarin, eğlenceli anlarda objektiflere yansıdı.
Kral Felipe'nin yeğeni Irene Urdangarin, Burbon Prensesi Maria Teresa'nın torunu olan 24 yaşındaki Juan Urquijo ile geçen yıldan bu yana birlikte.
Çift, safari parkı gezisi esnasında birbirlerini öperken fotoğraflandı.
Irene, İspanya Kralı Felipe'nin ablası İnfanta Cristina ile eski eşi Iñaki Urdangarin'in kızı.
1997'de evlenen çift, 2022'de ayrılacaklarının ilk duyurulmasının ardından işlemlerini Aralık 2023'te tamamlamıştı.
Irene Urdangarin, ailesiyle birlikte en son, Yunanistan Prensesi Theodora'nın ABD'li Matthew Kumar ile hafta sonu Atina'da gerçekleşen düğününde görülmüştü.