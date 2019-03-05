'Kral Şakir'in uzay macerası devam ediyor

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Grafi 2000’in kurucusu Varol Yaşaroğlu imzalı 'Kral Şakir - Uzayda Şamata' sahnelenmeye devam ediyor.

'Şakir' ile 'Canan' kaybolan anne ve babalarını bulmak için galaksiler arası çılgın bir yolculuğa atılıyorlar. 'Fil Necati' ve 'Mirket' de onlara bu eğlenceli ve heyecanlı macerada eşlik ediyor.

Kral Şakir - Uzayda Şamata', 10 Mart Pazar günü Beşiktaş Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.