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Kraliçe Elizabeth, Harry ve Meghan'ın ırkçılık suçlaması sonrası ilk kez görüldü

Prens Harry ve Meghan Markle'ın, Amerikalı ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey'e verdikleri röportajın ardından Kraliçe 2'inci II. Elizabeth ilk kez törende görüntülendi

Kraliçe Elizabeth, Harry ve Meghan'ın ırkçılık suçlaması sonrası ilk kez görüldü
DHA

Kraliçe II. Elizabeth, İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle’ın ABD’li medya yıldızı Oprah Winfrey ile yaptığı röportaj sonrası ilk kez kamuoyunun önüne çıktı.

DHA'nın haberine göre 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth Runnymede’de bulunan CWGC Hava Kuvvetleri Anıtı’nda Kraliyet Avusturalya Hava Kuvvetleri’nin 100. yıldönümünü etkinliği için düzenlenen törene katıldı.

Kraliçe Runnymede’de İngiliz Milletler Topluluğu Savaş Mezarları Komisyonu’nun Genel Müdürü Claire Horton ve Avusturalya Yüksek Komiseri George Brandis tarafından karşılandı.

İngiliz medyası Kraliçe II. Elizabeth'in törende giydiği açık yeşil renkli elbisesine de dikkat çekti.

KRALİYET AİLESİNE IRKÇILIK SUÇLAMASI

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin büyük tepkisini çeken röportajda Meghan Markle çok zor bir süreç geçirdiğini itiraf etmişti.

Markle, “5 aylık hamileyken intihara meyilliydim. Kate Middleton beni ağlattı ve Kraliyet ailesi de Archie’nin ne kadar esmer olacağını bilemediklerinden endişe ettikleri için ona prenslik unvanı vermeyeceklerini ima etti” ifadesini kullanmıştı.

Röportajda Kraliyet Ailesi’ne yapılan ırkçılık suçlaması ise tüm dünyada manşetlerde kendine yer bulmuştu.

Ardından Markle’ın 'firma' olarak adlandırdığı aile yaklaşık 85 yılın ardından yaşadığı en büyük krizle baş başa kalmıştı.

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