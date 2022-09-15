Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için 13 ton çiçek yola çıktı

DHA

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in vefatının ardından yas ve cenaze töreninde kullanılmak üzere Antalya ve Isparta'dan sipariş edilen 13 tona eşit olan 500 bin daldan fazla çiçek Turkish Cargo ile Londra'ya ulaştırılacak. Türk Hava Yolları Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yas ve cenaze töreninde kullanılmak üzere çiçek taleplerinde yüzde 90 artış oldu.

ÇİÇEKLER TURKISH CARGO İLE LONDRA'YA ULAŞTIRILDI

Özel kargo taşımacılığında THY'nin markası olan Turkish Cargo, bu zamana kadar 4 ton çiçeği Londra'ya ulaştırılmasını sağladı. Firma özenle paketlenmiş 55 bin dal çiçeği aynı gün içerisinde İngiltere’ye ulaştıracak. Küresel taşıyıcı, yas süreci boyunca 13 tona eşit olan 500 bin daldan fazla çiçeği ilk günkü tazeliğini koruyacak şekilde Londra’ya ulaştırılacak.

Bölgedeki çiçek firmaları, karayolu yerine daha hızlı olan hava kargoyu tercih ederken, İngiltere ihracatta ilk sıraya aldı. Öncelik gerektiren bu taşımalara önem veren Turkish Cargo, hafta başından bu yana yaklaşık 4 ton çiçeği Londra'ya ulaştırdı.