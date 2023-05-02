Kraliçe I. Mary'e neden Kanlı Mary deniyor?

Kendi başına hüküm süren ilk kadın hükümdar olan İngiltere kraliçesi I. Mary, tarihte daha çok Kanlı Mary olarak biliniyor. Peki, ona bu unvanı kazandıracak ne yapmış olabilir? Cevap biraz açık olsa da yine de detaylara ineceğiz.

I. Mary, katı bir Katolik'ti ve İngiltere'nin de tamamen Katoliklerden oluşmasını istiyordu. Tahtta geçirdiği beş yıl boyunca Protestan inancına sahip olan vatandaşları veya Katolik inancına dönmeyi reddedenleri kazığa bağlayarak yaktı.