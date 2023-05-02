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Kraliçe I. Mary'e neden Kanlı Mary deniyor?

5 yıl boyunca hüküm süren I. Mary, tarihte Kanlı Mary olarak da anılıyor. Katolik inancına sahip olan kraliçe, iktidarda olduğu süre boyunca Protestan olan yüzlerce İngiltere vatandaşını kazığa bağlayarak, yakılmasını emretti.

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  • Kraliçe I. Mary'e neden Kanlı Mary deniyor?

    Kendi başına hüküm süren ilk kadın hükümdar olan İngiltere kraliçesi I. Mary, tarihte daha çok Kanlı Mary olarak biliniyor. Peki, ona bu unvanı kazandıracak ne yapmış olabilir? Cevap biraz açık olsa da yine de detaylara ineceğiz.

    I. Mary, katı bir Katolik'ti ve İngiltere'nin de tamamen Katoliklerden oluşmasını istiyordu. Tahtta geçirdiği beş yıl boyunca Protestan inancına sahip olan vatandaşları veya Katolik inancına dönmeyi reddedenleri kazığa bağlayarak yaktı.
  • Kraliçe I. Mary'e neden Kanlı Mary deniyor?

    Hükmü boyunca 227 erkek ve 56 kadını dini inancından dolayı idam ettirdi. Yükselişi üzerine birçok Protestan lider, Avrupa'nın diğer bölgelerine kaçarak aynı kaderden kurtuldu.

    Mary'nin Protestanlara karşı olan düşmanca tutumunun sebebi; bir Katolik olarak eğitilmesi ve hayatına direkt etki eden annesinin de bir Katolik olmasaydı. Ancak babası Kral VIII. Henry bir Katolik değil, Protestandı. Kral, ilk eşi ve Mary'nin annesi olan Catherine'den erkek çocuk sahibi olamayınca Protestan bir kadınla evlendi.  
  • Kraliçe I. Mary'e neden Kanlı Mary deniyor?

    Kral Henry zamanla Katolik olmaya tamamen düşman hale geldi; Papa ile bağlarını kopardı ve Katolik İngiltere'yi, Protestan olmaya zorladı; emrine uymayan onlarca insanı ise idam ettirdi.

    Katı bir tutumu olan Kral Henry öldüğünde tahta tek oğlu olan Edward geçti. Ancak Edward, altı sene sonra akciğer hastalığından dolayı hayatını kaybetti. Taht sırası Mary'e geldiğinde, 37 yaşındaydı ve sağlık durumu iyi değildi. Ancak Tanrı'nın onu tahta tek bir nedenle çıkardığına ikna olmuştu: Protestan Reformunu tersine çevirmek.
  • Kraliçe I. Mary'e neden Kanlı Mary deniyor?

    Tahta çıktığı anda Protestanlar için zor zamanlar başladı; vaaz vermeleri yasaklandı, dua kitapları yakıldı ve isyan edenler öldürüldü.

    Kraliçe, hayatı boyunca ortalama 300 kişinin yaşamına son verdi ancak babası Kral VIII. Henry, hükümdarlığı sırasında on binlerce kişiyi idam ettirmişti. Bu açıdan bakıldığında Kanlı lakabı belki de kral Henry'ye verilmeliydi. Ancak yine de Mary'nin Protestanlara olan bu düşmanca tutumu onun Kanlı Mary olarak anılmasını sağladı.

    Kaynak: History Of Yesterday

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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