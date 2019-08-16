Kraliçe Ziynet

Türkiye'nin ilk fantastik çocuk aile filmi 'Masal Şatosu: Sihirli Davet', sürpriz oyuncuları açıklanmaya başladı. Sali, 'Masal Şatosu: Sihirli Davet'te konuk oyuncu olarak yer aldı.

Berk Coşkun ve Ecrin Su Çoban'ın başrollerini paylaştığı Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki'nin de rol aldığı filmde 'Kraliçe'yi canlandıran Ziynet Sali'ye, DMC Genel Müdürü Samsun Demir ise 'Kral' rolünde eşlik etti.

Ziynet Sali, gösterime 30 Ağustos'ta girecek olan 'Masal Şatosu: Sihirli Davet' için "Rolü kabul etmemdeki en büyük etken filmin verdiği mesaj oldu. O mesaj da sevgi... Sevgi varsa bir işin içinde sorgulamadan kabul ederim. Bu film de en başta sevgi ve iyiliği ön planda tutuyor, her karanlığın aydınlığa döneceği mesajı veriliyor" dedi.