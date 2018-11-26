Kraliyet Ailesi'nde Meghan Markle krizi! Anlaşamadıkları konuşuluyor

Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi unvanını alan Meghan Markle ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. İngiliz Kraliyet Ailesi'ne girdiği günden beri hakkında çeşitli söylemler çıkan Meghan Markle'ın bu sefer talepleriyle sarayı karıştırdığı ve Kate Middleton ile anlaşamadıkları öne sürüldü...