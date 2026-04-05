Kraliyet ailesi Paskalya töreninde: Dışlananlar ve kabul görenler netleşti

Kraliyet ailesi, Windsor'daki kilisede geleneksel Paskalya ayinine katıldı. Kraliyet üyelerinin geleneksel buluşmasına katılanlar ile katılmayanlar, son dönemde Epstein belgeleriyle çalkantılı bir dönem geçiren kraliyette safların netleştiğini gözler önüne serdi.

Kral Charles ve Kraliçe Camilla'ya, Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton, üç çocukları 12 yaşındaki Prens George, 10 yaşındaki Prenses Charlotte ve 7 yaşındaki Prens Louis ile birlikte eşlik etti.

Kilise yolunda birbirleriyle neşeli bir soohbet içinde oldukları görülen kraliyet üyelerinin uyumlu stilleri de dikkat çekti. Prenses Kate, açık krem ​​rengi bir etek, şık bir ceket giyip yaprak desenli bir şapka takarken; Prenses Charlotte, kahverengi-deve tüyü karışımı paltosuyla annesine uyum sağladı.

Prens William ve oğulları da lacivert takım elbiseleriyle uyumluydu.

Bu yılki törende, gözden düşen ve prens ünvanını kaybeden Andrew Mountbatten-Windsor'ın katılmaması dikkat çekti. Cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile bağlantısının ortaya çıkması sonucu kraliyetten dışlanan Andrew, dün Sandringham'da köpeklerini gezdirirken yalnız başına görülmüştü.

Oysa geçen yıl, Charles ve Camilla'ya Paskalya ayininde kardeşi Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson da eşlik etmişti. Sarah Ferguson da Epstein'le bağlantısının ve yazışmalarının ortaya çıkmasının ardından kraliyetten dışlanmıştı.

Windsor'daki St George Şapeli'nde düzenlenen Paskalya sabah ayininde, Andrew'un kızları Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie'nin yokluğu dikkat çekiciydi.

Prenses kardeşlerin haziran ayında düzenlenecek geleneksel Kraliyet At Yarışları'nda (Royal Ascot) Kraliyet Locası'na davet edilmeyeceği de kısa süre önce öğrenilmişti. Kararın, kardeşlerin kraliyet protokolündeki görünürlüğünün kademeli olarak azaltılmasının bir parçası olduğu görüşü hakim.