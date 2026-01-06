Kraliyet ailesine helikopter tepkisi

İngiliz The Telegraph Gazetesi, 4 Ocak tarihli haberinde kraliyet ailesinin kiraladığı iki yeni helikopterin toplamda 58 bin mil, yani ortalama 93 bin 300 kilometre yol kat ettiğini açıkladı. Bu sayı, dünyanın etrafında iki kez dolaşmaya eşdeğer olarak gösterildi.

Haberde, kraliyet ailesinin üst düzey üyeleri tarafından kullanılan helikopterlerin, Şubat 2025 sonu ile Kasım 2025 sonu arasında 420 saat uçuş süresi kaydettiği belirtildi.

SARAYDAN SAVUNMA

Büyük tepki çeken bu bilgi üzerine kraliyet ailesinden savunma geldi. Buckingham Sarayı sözcüsü, helikopterlerin kraliyet ailesinin uzak yerlere kolayca ulaşmasını ve bir günde birden fazla kraliyet görevini yerine getirmesini sağlayarak, seyahatleri en etkili şekilde düzene soktuğunu söyledi.

"Helikopterler, Birleşik Krallık'ın diğer ulaşım araçlarıyla kolayca ulaşılamayan uzak bölgelerine erişim sağlama konusundaki eşsiz yetenekleri nedeniyle kraliyet seyahat planının önemli bir bileşenidir" diyen sözcü, "Ayrıca helikopterler, kraliyet ailesi üyelerinin belirli bir günde birden fazla etkinliğe katılmalarına olanak tanır" ikadesini kullandı.

EVLE SARAY ARASINDA 52 SEYAHAT

Haziran 2024'te, kraliyet ailesinin filosundaki mevcut 15 yıllık Sikorsky hava araçlarının yerine iki yeni helikopter kiralayacağı açıklanmıştı. Prenses Anne ve Prens William'ın yeni helikopterlerden en iyi şekilde yararlandığı belirtilmişti.

The Telegraph, uçuş verilerine atıfta bulunarak, Prenses Anne'nin Gatcombe Park'taki evinin, 68 durakla en sık ziyaret edilen yer olduğunu belirtti. Gazetenin yayımladığı verilere göre, Prens William da helikopterleri sık sık kullandı. Helikopterler, ekim ayında Prens William, Prenses Kate Middleton ve çocuklarının yeni taşındıkları evleri Forest Lodge ile Windsor arasında toplam 52 durak yaptı. KRAL HELİKOPTERE MESAFELİ Galler Prensesi Kate'in, tek başına gerçekleştirdiği etkinlikler için yeni bir helikopter kullandığı ve 2025 yılında Prens William ile birlikte ortak görevler için de bu helikopterle seyahat ettikleri öğrenildi. Haberde, Kral Charles'ın helikopter kullanımına pek sıcak bakmadığı belirtildi. Robert Jobson'ın 'Catherine, Galler Prensesi' adlı biyografi kitabında, Kral Charles ile oğlu Prens William'ın, ailesini helikopterle taşımasının güvenliği konusunda anlaşmazlığa düştükleri iddia edilmişti. Kitapta, Galler Prensi eğitimli bir pilot olmasına rağmen, Kral Charles'ın, Şubat 2024'te kanser teşhisini açıklamasının ardından, torunları Prens George (12), Prenses Charlotte (10) ve Prens Louis (7) ile birlikte helikopter kullanımı konusunda oğluyla endişelerini paylaştığı belirtilmişti.