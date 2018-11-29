Krasnodar - Akhisar UEFA Avrupa Ligi maçına sayılı saatler kala taraftarlar heyecanlı bekleyiş içerisine girdi. Grupta henüz puanla tanışamayan Akhisar Belediyespor, bu akşam formalite niteliğinde maça çıkacak. İlk maçında evinde 1-0 kaybeden temsilcimiz bu maçtan puan almak istiyor. Peki, Krasnodar Akhisarspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

KRASNODAR AKHİSARSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Krasnodar - Akhisarspor maçı 29 Kasım Perşembe günü saat 20.55'de oynanacak. Karşılaşmanın beIN Sports ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

KRASNODAR AKHİSARSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Krasnodar: Safonov, Ramírez, Martynovich, Spajic, Petrov, Kaboré, Pereyra, Ari, Stotskiy, Wanderson Wamberto, Ignatyev

Teknik Direktör: O. Flamenko

Akhisarspor: F. Öztürk, M. Lopes, K. Keles, A. Sissoko, A. Ceviker, Josué, G. Vural, A. Vršajevic, H. Barbosa, O. Ayık, E. Manu

Teknik Direktör: Cihat Arslan

AKHİSAR, RUSYA DEPLASMANINDA!

Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J grubu 5. maçında yarın akşam Rusya deplasmanında Krasnodar ile karşılaşacak. Krasnodar Stadı'nda Türkiye saati ile 20.55'te başlayacak maçı Bulgar hakem Ivaylo Stoyanov yönetecek.

Akhisarspor gruptaki ilk maçında Rus ekibi Krasnodar ile evinde karşılaşmış ve maçtan 1-0'lık skorla mağlup ayrılmıştı. İkinci maçında ise Belçika'da Standard Liege'e 2-1 mağlup olmuştur. Temsilcimiz, İspanyol ekibi Sevilla ile oynadığı karşılaşmalardan 3-2 ve 6-0'lık skorlarla yenik ayrılmıştı.

AVRUPA LİGİ J GRUBU PUAN DURUMU

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