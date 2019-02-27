Temiz, yaptığı açıklamada her yıl banka ve kredi kartlarıyla 800 milyar liranın üzerinde harcama yapıldığını söyledi.
Türkiye'de 215 milyon kart olduğunu ve bunların 149 milyonunu banka kartlarının oluşturduğunu belirten Temiz, "Ödemelerimizin yüzde 38'ini kartla yapıyoruz. Finansal okuryazarlığın artmasıyla kartla alışveriş birçok mecrada kullanılmaya devam ediyor. Ulaşımda, vergide, takside ve sağlık ödemelerinde giderek yaygınlaşan kartlı ödeme sistemimiz var. Kart sayısı bakımından İngiltere ve Almanya'nın da önünde Avrupa'da birinci sırada yer alıyoruz." diye konuştu.
"KARTLI HARCAMALAR YÜZDE 17 ARTTI"
Her yıl yaklaşık 5,5 milyar adet kartlı işlem gerçekleştirildiğini dile getiren Temiz, şöyle devam etti:
"2018'in ocak ayında yapılan 61 milyar liralık kartlı harcama, bu yılın ocak ayında 71 milyar lira olarak gerçekleşti. Yani kartlı harcamalarda geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 17 artış yaşandı. Yine geçen yıl ocak ayında yapılan kartlı harcamaların 54 milyar lirası kredi kartından oluşurken, bu oran 2019'un ilk ayında 62 milyar lira olarak gerçekleşti. Yani yüzde 15 civarında bir artış yaşandı."
"KART SAYISI YÜZDE 10 ARTTI"
Amaçlarının Türkiye'yi 2023'te olabildiğince nakitsiz bir topluma yaklaştırabilmek olduğunu vurgulayan Temiz, "Geçen yıl 195 milyon olan kart sayısı bu yıl ocak ayı itibarıyla 215 milyona ulaştı. Yani yüzde 10'luk bir artış söz konusu. Yine yıl sonunda kartlı ödemelerde yüzde 15'lik bir artış bekliyoruz. Yani kartlı ödeme tutarının enflasyon oranında artmasını öngörüyoruz." dedi.
Temiz, öte yandan internetten yapılan kartlı ödemelerinin giderek arttığını belirterek, "Ocak ayında yapılan kartlı işlemlerin yüzde 18'i internetten gerçekleşti. Yıl sonu itibarıyla da 2018'de 139 milyar lira olan bu miktarın 200 milyar liraya ulaşacağını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.