Kredi kartı sahiplerini ilgilendiriyor: Limitler düşürülecek mi? 2026 Kredi kartı limitleri ne kadar olacak?
Kredi kartı limitleri düşürülecek mi? BDDK'nin mevcut düzenlemesi kapsamında, toplam kredi kartı limiti 400 bin TL'nin üzerinde olan kullanıcılar için uygulanacak kurallar ve limitlerin gelirle uyumlu hale getirilmesine yönelik düzenlemenin ayrıntıları merak ediliyor. Peki, kredi kartı limitleri düşürülecek mi? İşte BDDK'nin kredi kartı limitlerinde son durum...
Kredi kartı limitlerinin düşürüleceği iddiaları yeniden gündeme gelirken, mevcut düzenlemenin kapsamı merak ediliyor. BDDK'nin kredi kartı limitlerine ilişkin kararında 400 bin TL sınırı ve limitlerin gelirle uyumlu hale getirilmesine yönelik kurallar öne çıkıyor. Peki kredi kartı limitleri düşürülecek mi, limitler gelire göre mi belirlenecek? İşte, Kredi kartı limit düzenlemesi hakkında merak edilenler…
KREDİ KARTI LİMİTLERİ DÜŞÜRÜLECEK Mİ?
11 Eylül 2026 itibarıyla BDDK tarafından kredi kartı limitlerinin genel olarak düşürülmesine yönelik yeni bir karar bulunmuyor. Ancak yürürlükteki düzenleme kapsamında, özellikle tüm bankalardaki toplam kredi kartı limiti 400 bin TL'nin üzerinde olan kişilerin kullanılmayan limitleri, son bir yıllık harcama performansına göre belirli kurallar çerçevesinde azaltılabiliyor.
KREDİ KARTI LİMİTİ GELİRE GÖRE Mİ BELİRLENECEK?
Kredi kartı limitlerinde gelir kriteri zaten mevcut düzenlemenin bir parçası olarak uygulanıyor. Yeni kart başvurularında ve limit artırım taleplerinde kişinin geliri dikkate alınırken, bireysel kredi kartlarında toplam limit ilk yıl için aylık ortalama gelirin en fazla iki katı, ikinci yıl ve sonrasında ise en fazla dört katı olarak belirleniyor.
400 BİN TL ÜZERİNDE LİMİTİ OLANLAR DİKKAT
Toplam kredi kartı limiti 400 bin TL'nin üzerinde bulunan kullanıcılar için düzenlemede özel bir uygulama yer alıyor. Bu kişilerin son bir yıldaki harcama performansı dikkate alınarak kullanılmayan limitlerin belirli oranda azaltılması öngörülüyor. 400 bin TL sınırının altında kalan limitler için ise bu kapsamda doğrudan bir kesinti uygulanmıyor.
KREDİ KARTI LİMİTLERİ NE ZAMAN GELİRLE UYUMLU HALE GELECEK?
BDDK'nin düzenlemesiyle bankaların kredi kartı limitlerini müşterilerin aylık veya yıllık ortalama gelirleriyle uyumlu hale getirmesi hedefleniyor. Bankaların söz konusu uyumu 1 Ocak 2027'ye kadar sağlaması gerekiyor. Bu nedenle limitlerle ilgili mevcut uygulama, yeni bir genel limit düşürme kararından ziyade kredi kartı limitlerinin gelir ve kullanım durumuyla uyumlu hale getirilmesine dayanıyor.