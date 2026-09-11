Kredi kartı sahiplerini ilgilendiriyor: Limitler düşürülecek mi? 2026 Kredi kartı limitleri ne kadar olacak?

KREDİ KARTI LİMİTİ GELİRE GÖRE Mİ BELİRLENECEK?

Kredi kartı limitlerinde gelir kriteri zaten mevcut düzenlemenin bir parçası olarak uygulanıyor. Yeni kart başvurularında ve limit artırım taleplerinde kişinin geliri dikkate alınırken, bireysel kredi kartlarında toplam limit ilk yıl için aylık ortalama gelirin en fazla iki katı, ikinci yıl ve sonrasında ise en fazla dört katı olarak belirleniyor.