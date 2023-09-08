OVP'den kredi kartı sınırlama kararı! Kredi kartı kullanımına sınırlama mı geliyor?
2024-2026 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı. Ortaya koyduğu hedefler açısından gerçekçi bulunan Orta Vadeli Program hayatımızı değiştirecek bir çok düzenlemenin yapılacağını haber veriyor. OVP'de kredi kartı kullanımı parasal istikrarı etkilemeyecek ve tüketim talebini dengeleyecek şekilde düzenleneceği bilgisi yer aldı. İşte kredi kartı kullanım sınırlamasına ilişkin merak edilen detaylar...
Kredi kartı sınırlaması kararı OVP'nin açıklanmasının ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 3 yıllık makro hedefler, yapısal reform yer aldığı Orta Vadeli Programı (OVP) duyuruldu. OVP'ye göre enflasyonla mücadele, dalgalı döviz kuru uygulamasının süreceğine dair hedefler yer aldı. Hayatımızı etkileyecek bir çok maddenin bukunduğu OVP ile enflasyonla mücadele kapsamında tüketim talebini kısmak için kredi kartı kullanımının kısıtlanacağına dair hedef yer aldı. İşte OVP kredi kartı kısıtlama kararına ilişkin merak edilenler...
ORTA VADELİ PROGRAM AÇIKLANDI!
Ekonomistler tarafından ortaya koyduğu hedefler açısından gerçekçi bulunan Orta Vadeli Program (OVP) enflasyonla mücadele için sıkı para politikasına devam edileceği ve mali disiplinin sağlanacağı temel hedeflerinin yanı sıra hayatımızı değiştirecek bir çok düzenlemenin yapılacağını da satır aralarında haber veriyor.
ENFLASYONLA MÜCADELE İÇİN KREDİ KARTINA EL ATILACAK
Programda politika ve tedbirler sayılırken önemli maddelerden birisi enflasyonla mücadele için kredi kartına el atılacağı ifade ediliyor.
ORTA VADELİ PLANIN DETAYLARI BELLİ OLDU!
Enflasyonla mücadele, sıkı para politikası ve dalgalı döviz kuru uygulamasının devam edeceğine dair hedeflerin ortaya konulduğu ekonominin 3 yıllık yol haritasının ayrıntıları belli oldu.
OVP'DE TÜKETİMİ ARTIRAN KREDİ KARTI KULLANIMINA SINIRLAMA
Orta Vadeli Program'da alınacak kararların önümüzdeki dönemde hayatımızı etkileyecek bir çok madde de bulunuyor. Bunlardan ilki enflasyonla mücadele kapsamında tüketim talebini kısmak için kredi kartı kullanımının sınırlanacağına dair hedef oldu.
KREDİ KARTI KULLANIMINA SINIRLAMA MI GELİYOR?
Orta Vadeli Program'da "Kredi kartı kullanımı parasal istikrarı etkilemeyecek ve tüketim talebini dengeleyecek şekilde uluslararası standartlarda yeniden düzenlenecektir" denilerek bu alanda kullanımı sınırlayacak önlemler alınacağını ortaya koyuyor.