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TBB'den banka kredilerinin sektörel dağılımına ilişkin çalışma

Türkiye Bankalar Birliği, banka kredilerinin sektörel dağılımına ilişkin çalışma yayımladı. Buna göre, bankacılık sektörünün kullandırdığı kredilerin yüzde 76'sı ticari, yüzde 24'ü ise bireysel kredilerden oluştu. İmalat sanayine 797 milyar TL kredi kullandırılırken, bu kredilerin toplam krediler içindeki payı yüzde 20 oldu

Kredilerin sektörel dağılımı belli oldu
AA

Türkiye Bankalar Birliği (TBB),banka kredilerinin sektörel dağılımına ilişkin yapılan çalışmaya göre, mart sonu itibarıyla sektörünün kullandırdığı 3 trilyon 925 milyar TL nakdi kredilerin yüzde 76'sı ticari, yüzde 24'ü ise bireysel kredilerden oluştu.

TBB, banka kredilerinin sektörel dağılımına ilişkin Mart 2021 dönemini kapsayan çalışma yayımladı. Bu çalışma, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan veriler baz alınarak hazırlandı.

Çalışmaya göre, sektörün mart sonu itibarıyla kullandırdığı 3 trilyon 925 milyar lira tutarındaki nakdi kredilerin yüzde 76'sı ticari, yüzde 24'ü ise bireysel kredilerden oluştu. Kredilerin yüzde 52'si büyük ölçekli işletmelere, yüzde 24’ü KOBİ'lere kullandırıldı. Mart sonu itibarıyla kullandırılan ticari kredilerin bakiyesi 2 trilyon 991 milyar TL ve bireysel kredilerin bakiyesi 933 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

İmalat sanayine 797 milyar TL kredi kullandırılırken, bu kredilerin toplam krediler içindeki payı yüzde 20 oldu. İmalat sanayini yüzde 12 pay ile ticaret, yüzde 8 ile inşaat ve yüzde 7 ile enerji sektörleri izledi.

Çalışmaya göre mart sonu itibarıyla ihtiyaç kredileri 413 milyar TL ile en büyük bireysel kredi kalemini oluşturdu. İhtiyaç kredilerinin toplam krediler içindeki payı yüzde 11 oldu. Konut kredileri toplam kredilerin yüzde 7’sini, kredi kartları da yüzde 6’sını oluşturdu. Otomobil kredileri ise 14 milyar lira ile sınırlı kaldı.

Tahsili gecikmiş alacakların kredilere oranı ticari kredilerde yüzde 4,3, bireysel kredilerde yüzde 2,3 olarak gerçekleşti.

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