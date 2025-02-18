Krem sürmek orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken krem sürmek orucu bozar mı?

Ramazan ayı veya başka dönemlerde tutulan oruçlarda, bireylerin yemekten ve içmekten uzak durması beklenir. Ancak günlük yaşamda kişisel bakım ihtiyaçları devam eder ve krem sürmek de bu ihtiyaçlardan biri olabilir. Cildin nemini korumak, güneşten veya kuruluklardan korumak amacıyla yapılan bu uygulama “yeme içme” kategorisine girmediği için oruç sürecinde genellikle problem oluşturmaz. Diyanet’in bu konuda verdiği hüküm, “deri üzerinden emilen maddelerin orucu bozmadığı” yönündedir. Bunun gerekçesi de, cilt yoluyla emilimin çok az olduğu ve yeme amaçlı bir faaliyet sayılmadığıdır. Tabii burada kişinin kremi kazara ağzına alması veya yutması gibi bir senaryo olmadığı varsayılır. Peki, bu durumun detayları nelerdir ve ne tür kremler orucu etkileyebilir?

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KREM SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Temel olarak, oruçlu kişilerin kaçınması gereken fiiller, besin değeri taşıyan veya yeme içme amacına yönelik davranışlardır. Krem sürmek ise yeme-içme kategorisine girmediği için bu eylem oruç bütünlüğünü zedelemez. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarında da “deri yoluyla emilen merhem veya ilaçların orucu bozmadığı” vurgulanır. Gerekçe olarak ise “Bu maddelerin emilimi çok az olup gıda yerine geçmez, ayrıca fiil kasıtlı beslenme amacı taşımamaktadır” denir. Oruçluyken krem sürmeyi düşünenlerin bilmesi gereken birkaç husus bulunur:

Kremin ağıza veya burna kaçmaması: Yani bilerek veya bilinçsizce kremi yutma durumu söz konusu olmadığı sürece orucu bozmaz.

İçerik bakımından gıda özelliği taşımaması: Cilt bakım amacı güden kremler, oruç prensiplerine aykırı görülmez.

Tedavi amaçlı merhem kullanımı: Tıbbi amaçlı kremler de besin niteliğinde sayılmaz. Dolayısıyla hastalık veya deri rahatsızlıklarında kullanılan merhemler orucu bozmaz.

Bu noktada vurgulanması gereken nokta, kremi kasıtlı biçimde ağız yoluyla tüketme eylemi olmadığı sürece orucun bütünlüğü korunmuş olur. Dolayısıyla cilt yüzeyine uygulanan kremler, oruç açısından herhangi bir sorun teşkil etmez.

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ORUÇLUYKEN KREM SÜRMEK VE DIKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Özellikle Ramazan ayının yaz dönemine denk geldiği yıllarda, cilt kuruluğu, güneşin zararlı etkileri veya çeşitli dermatolojik sorunlar nedeniyle krem kullanımına ihtiyaç duyulabilir. Yine de oruç bilincini muhafaza etmek isteyenlerin krem kullanımında göz önünde bulundurabileceği bazı noktalar vardır:

Ağız bölgesine sürülen dudak kremlerinde olduğu gibi, doğrudan tat veya yutma riski bulunmamasına dikkat edilmeli.

Medikal amaçlı merhemlerde, doktor tavsiyesi doğrultusunda kullanım orucu bozmaz, ancak kremin ağız yoluyla alınmaması esastır.

Yüksek koku, tat verici maddeler barındıran kremlerden kaçınmak, zihinde şüphe oluşmasını engelleyebilir.

Bu tedbirler, aslında dini hüküm açısından değil, kişinin vicdanen rahat etmesi açısından önem taşır. Dinî olarak, kasıtlı besin alımına girmeyen bu tür kişisel bakım ürünleri, oruç ibadetinin manevî bütünlüğüne engel teşkil etmez. Bazı görüşler, tatlı aromalı dudak kremleri kullanırken farkında olmadan yutma ihtimalini dile getirse de, genelde miktar çok az ve kasıtsız olduğu için ibadete zarar vermez.