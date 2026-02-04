KREMALI MANTAR ÇORBASI TARİFİ

Kremalı mantar çorbası, doğru malzeme oranı ve pişirme sırası uygulandığında kıvamı pürüzsüz, tadı dengeli bir çorba haline gelir. Mantarın kendi aroması korunur ve krema ile uyumlu bir yapı oluşur.

Kremalı Mantar Çorbası Malzemeleri

Çorbanın ölçülü ilerlemesi lezzet açısından belirleyicidir.

400 gram kültür mantarı

1 adet orta boy kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

1 paket krema

4 su bardağı sıcak su ya da et suyu

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Mantarlar yıkanmaz. Nemli bir bez yardımıyla temizlenir. Ardından ince ince doğranır. Soğan küçük parçalar halinde hazırlanır. Süt oda sıcaklığına yakın olmalıdır. Uygun bir tencere ocağa alınır. Tereyağı ve sıvı yağ birlikte eklenir. Yağlar eridiğinde soğan ilave edilir ve yumuşayana kadar karıştırılarak kavrulur. Soğan şeffaf hale geldiğinde doğranmış mantarlar eklenir. Mantarlar ilk etapta suyunu bırakır. Bu su tamamen çekilene kadar pişirme sürdürülür. Bu aşama mantarın lezzetini belirginleştirir.

Mantarlar suyunu çektikten sonra un eklenir. Un tencere tabanına yapışmadan kısa süre karıştırılır. Ardından süt yavaş yavaş ilave edilir. Sürekli karıştırılarak pürüzsüz bir kıvam elde edilir. Karışım homojen hale geldiğinde sıcak su ya da et suyu eklenir. Çorba kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşe alınır. Yaklaşık 10 dakika pişirilir. Süre sonunda krema eklenir. Tuz ve karabiber ilavesi yapılır. Birkaç dakika daha kaynatılır.

Daha akışkan ve düzgün bir doku elde etmek istenirse el blenderı kullanılabilir. Blender sonrası çorba tekrar kısa süre ısıtılır. Ocaktan alınan çorba birkaç dakika dinlendirilir. Sıcak şekilde servis edilir. Üzerine ince doğranmış maydanoz eklenebilir. Kıvamı yoğunluk hissi vermeden dolgun bir yapı sunar. Kremalı mantar çorbasının kalori değeri kullanılan krema miktarı, yağ oranı ve porsiyon ölçüsüne göre değişir. Standart ölçülerle hazırlanan bir çorbanın bir kasesi ortalama 180 ile 220 kalori aralığında yer alır. Enerjinin büyük bölümü krema ve yağdan gelir. Un miktarı arttıkça kalori değeri yükselir. Mantarın kendi kalori oranı düşüktür ve çorbaya hacim kazandırır. Süt kullanılan tariflerde toplam enerji değeri daha dengeli olur. Evde hazırlanan çorbalarda porsiyon kontrolü sağlandığında kalori alımı rahat biçimde yönetilebilir. Kremalı mantar çorbası yoğun dokusu ve yumuşak içimiyle tek başına doyurucu bir başlangıç sunar fakat yanında doğru eşlikçilerle daha dengeli bir masa kurulabilir. REKLAM Fırından yeni çıkmış sade ekmek ya da kızarmış kruton çorbanın kıvamını tamamlar ve ağızda hoş bir kontrast oluşturur. Hafif yeşilliklerle hazırlanan limonlu bir salata çorbanın kremamsı yapısını dengeler ve ferahlık katar. Ana yemek öncesi servis ediliyorsa ızgara tavuk ya da fırında sebze gibi hafif seçeneklerle uyum sağlar. Sofrada yer alan sade bir içecek, çorbanın aromasını bastırmadan bütünlüğü korur. Bu şekilde hazırlanan sunum hem günlük öğünlerde hem davet sofralarında uyumlu bir başlangıç oluşturur.

SADECE SÜTLÜ MANTAR ÇORBASI TARİFİ Sütlü mantar çorbası hazırlamak hızlı ve pratiktir. Orta boy bir tencereye 2 yemek kaşığı tereyağı alınır ve eritilir. Küçük doğranmış 1 adet soğan eklenir ve yumuşayana kadar karıştırılır. İnce dilimlenmiş 300 gram kültür mantarı ilave edilir ve mantarlar suyunu salıp çekene dek pişirilir. Ardından 1,5 yemek kaşığı un eklenir ve unun çiğ kokusu kaybolana kadar karıştırılır. Oda sıcaklığında 1 su bardağı süt yavaş yavaş eklenir ve karışım pürüzsüz hale getirilir. Üzerine 3 su bardağı sıcak su ilave edilir. Tuz ve karabiber eklenir. Çorba kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte birkaç dakika pişirilir. Daha akıcı bir yapı elde etmek istenirse blender kullanılabilir. Ocaktan alınan çorba kısa süre dinlendirilir ve sıcak servis edilir. KREMALI MANTAR ÇORBASI NASIL YAPILIR? Kremalı mantar çorbasında kıvam ve tat dengesi pişirme sırasına bağlıdır. Mantarlar yıkanmadan temizlenmeli ve pişirme sırasında suyunu tamamen çekene kadar tencerede tutulmalıdır. Bu adım mantar aromasının çorba içinde belirgin kalmasını sağlar. Un eklenirken ateş çok yüksek olmamalıdır. Unun rengi koyulaşmadan karıştırılması gerekir. Süt ve krema eklenirken sıcaklık farkı oluşmamasına özen gösterilmelidir.