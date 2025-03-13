Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Kremlin'den ABD'nin ateşkes teklifine ilişkin açıklama | Dış Haberler

        Kremlin'den ABD'nin ateşkes teklifine ilişkin açıklama

        Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD'nin ateşkes teklifine ilişkin yaptığı açıklamada, "Önerilen ateşkes anlaşması Ukrayna'ya nefes aldırmaktan fazlası değil" dedi. Rus dışişleri ise, ateşkes taslağı ile ilgili ABD'li yetkililerle görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 12:32 Güncelleme: 13.03.2025 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kremlin'den ABD'nin ateşkes teklifine ilişkin açıklama
        ABONE OL

        Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD'nin ateşkes teklifine ilişkin yaptığı açıklamada, "Önerilen ateşkes anlaşması Ukrayna'ya nefes aldırmaktan fazlası değil" dedi.

        Kremlin bir önceki açıklamasında, Rusya'nın ABD'ye Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için taleplerinin bir listesini sunup sunmadığı konusunda yorum yapmayı reddetti.

        Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kişinin Reuters'a yaptıkları açıklamada Rus ve Amerikalı yetkililerin son üç hafta içinde yaptıkları yüz yüze ve sanal görüşmelerde Moskova'nın şartlarını tartıştıklarını söyledi.

        Söz konusu kişiler, Rusya'nın şartlarının tam olarak ne olduğunun net olmadığını aktardı.

        Ateşkes taslağıyla ilgili ne biliyoruz?
        Ateşkes taslağıyla ilgili ne biliyoruz? Haberi Görüntüle

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise, Rusya'nın ABD ile Ukrayna arasında Rusya'ya sunulmak üzere anlaşılan ateşkes taslağı hakkında ABD ile konuşmaya hazır olduklarını ve temasların bugün gerçekleşeceğini söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        İstanbul'da 16 yaşında çocuk böyle öldürüldü!
        İstanbul'da 16 yaşında çocuk böyle öldürüldü!
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Eğlence merkezi değil, cephanelik!
        Eğlence merkezi değil, cephanelik!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        MACFit satılıyor
        MACFit satılıyor
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        Trump'ın kabinesine bir Türk isim daha
        Trump'ın kabinesine bir Türk isim daha
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Oto tamircisine dükkanında kanlı infaz!
        Oto tamircisine dükkanında kanlı infaz!
        "Mourinho'nun Türk futboluyla mücadelesi!"
        "Mourinho'nun Türk futboluyla mücadelesi!"
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Konut satışları tam gaz
        Konut satışları tam gaz
        Uydu üzerinden mobil iletişim hız kazandı
        Uydu üzerinden mobil iletişim hız kazandı