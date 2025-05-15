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        Haberler Dünya Kremlin: Putin, İstanbul müzakereleri öncesinde Rus yetkililerle toplantı yaptı | Dış Haberler

        Kremlin: Putin, İstanbul müzakereleri öncesinde Rus yetkililerle toplantı yaptı

        Kremlin Sözcüsü Peskov, İstanbul'daki gerçekleşecek Rusya-Ukrayna görüşmeleri öncesinde Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rus yetkililerle dün akşam hazırlık çalışmalarının ele alındığı bir toplantı yaptığını açıkladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.05.2025 - 09:45 Güncelleme: 15.05.2025 - 09:45
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        Putin'den İstanbul müzakereleri öncesinde toplantı
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        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul müzakereleri öncesi, görüşmelere katılacak Rus heyeti ve bazı yetkililerle dün akşam toplantı yaptığını bildirdi.

        Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in dün akşam Rus yetkililerle toplantı yaptığını söyledi.

        İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmeleri
        İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmeleri Haberi Görüntüle

        İstanbul müzakerelerine yönelik toplantıda Rus heyetinin hazır bulunduğuna işaret eden Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Sergey Şoygu, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov ve Rusya Ulusal Muhafızları Komutanı Viktor Zolotov’un da toplantıya katıldığını ifade etti.

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        RUS HEYETİ DÜN GECE AÇIKLANDI

        Putin, Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onaylamıştı.

        Buna göre, Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.

        Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.

        Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.

        Medinskiy, 2022'deki görüşmelerde de Rus heyetine başkanlık yapmıştı.

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