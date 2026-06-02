Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Kremlin: Ukrayna'ya saldırılar sürecek | Dış Haberler

        Kremlin: Ukrayna'ya saldırılar sürecek

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki askeri tesislere sistematik olarak saldırılar düzenlediklerini belirterek, "Bu devam edecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 22:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kremlin: Ukrayna'ya saldırılar sürecek

        Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Geçen ay Ukrayna ordusunun ilhak edilen Luhansk bölgesindeki Starobelsk Meslek Koleji'ne yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini söyleyen Peskov, kolejin askeri amaçla kullanılmadığına, yakınlarında da askeri unsurların bulunmadığına dikkati çekti.

        Peskov, "Kiev yönetimi, bunu biliyordu ve kasten koleji yok etti. Bunu, saldırıda kullanılan İHA sayısı, teknik özellikleri ve kullanılan iletişim araçları doğruluyor. Dolayısıyla Kiev rejimi, sivillere ve çocuklara yönelik insanlık dışı terör eylemlerini kasten gerçekleştiriyorsa, bu tamamen farklı bir hal alıyor." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Rus ordusunun buna karşılık verdiğini belirten Peskov, "Başkent Kiev ve Ukrayna'nın diğer kentlerinde bulunan askeri tesislere yönelik sistematik olarak saldırılar düzenleniyor. Bu devam edecek." dedi.

        "Hedeflerimize barış yoluyla ulaşılması bizim için tercih edilir"

        Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakere sürecinin duraklatıldığına işaret eden Peskov, ancak ABD ile bu konuda temasların sürdürüldüğünün altını çizdi.

        Sözcü Peskov, müzakerelere açık olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Her şeye rağmen hedeflerimize barış yoluyla ulaşılması bizim için tercih edilir. Hedeflerimize barışçıl müzakere yoluyla ulaşmaya hazırız. Eğer karşı taraf, bu süreci uzatmaya, barış müzakerelerini ve barışçıl çözüme yol açacak ciddi kararları reddetmeye devam ederse, özel askeri operasyon sürdürülecek. Savaş, yılın sonuna kadar değil günün sonuna kadar sonlandırılabilir. Bunun için (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin orduya 'Rus bölgelerinden çekilme' emrini vermesi gerekiyor."

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 1 Haziran 2026 (ABD Ve İran'ın Anlaşma Olasılığından İsrail Rahatsız Mı?)

        ABD ve İran anlaşmaya ne kadar yakın? İran uzlaşıdan yana dğil mi? ABD ve İran'ın anlaşma olasılığından İsrail rahatsız mı? İsrail neden yeni saldırı emri verdi? Lübnan'da ne yapmaya çalışıyor, bir uzlaşı istemiyor mu? İsrail'in amacı ne? ABD ve İran'ın teması sürerken neden Lübnan'a saldırıyor? HT ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Montella HT Spor'a konuştu: İlk hedefimiz gruptan çıkmak!
        Montella HT Spor'a konuştu: İlk hedefimiz gruptan çıkmak!
        "Tahran-Washington arasındaki mesaj alışverişi kesintiye uğradı"
        "Tahran-Washington arasındaki mesaj alışverişi kesintiye uğradı"
        "Transferleri açıklamaya başlayacağım!"
        "Transferleri açıklamaya başlayacağım!"
        Fenerbahçe'den Lewandowski ve Conte bombası!
        Fenerbahçe'den Lewandowski ve Conte bombası!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Karısını odunla döverek öldürdü!
        Karısını odunla döverek öldürdü!
        Bugün Ne Oldu? 2 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 2 Haziran 2026 haberleri
        Türkan'ın ölümünde korkunç görüntü! Balkonda asılı kalıp düştü!
        Türkan'ın ölümünde korkunç görüntü! Balkonda asılı kalıp düştü!
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        "Zamanımı alma, beni al!"
        "Zamanımı alma, beni al!"
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde